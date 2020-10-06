Борщ может стать культурным наследием ЮНЕСКО — Минкульт

https://racurs.ua/n144781-borsch-mojet-stat-kulturnym-naslediem-unesko-minkult.html

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Борщ и культура приготовления знаменитого украинского блюда дополнит Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины. Всего в перечень рекомендовали включить пять элементов.

Об этом 6 октября сообщило Министерство культуры на своей странице в Фейсбук.

Это важный шаг в рамках подготовки номинации культуры приготовления борща в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО (UNESCO), — говорится в сообщении Минкульта.

Помимо борща, в национальный перечень были включены:

технология создания клембовской рубашки «с цветком»;

пасхальное гуляние «Водить Властелина» в селе Роскошевка Теплицкого района Винницкой области;

борщевская народная вышивка;



карпатское лижникарство (изготовление тканых изделий ручным способом).

Напомним, в 2019 году в репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества была внесена косовская рисованная керамика (традиционный народный гуцульский промысел).