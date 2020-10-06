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Ракурс
300 млн евро ЕС выделил на термомодернизацию зданий в Украине

300 млн евро ЕС выделил на термомодернизацию зданий в Украине

6 окт 2020, 19:57
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300 млн евро Европейский Союз выделил на термомодернизацию общественных зданий — соответствующее соглашение 6 октября в Брюсселе в рамках саммита Украина-ЕС подписали Кабмин и Европейский инвестиционный банк.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев и вице-президент ЕИБ Тереза Червинская поставили свои подписи под этим соглашением во время официальной церемонии, на которой присутствовали президент Владимир Зеленский и глава Европейского совета Шарль Мишель. Церемонию в Фейсбук транслировал Офис президента.


Средства ЕИБ будут направлены на теплоизоляцию крыш, подвалов и стен, установку энергоэффективных окон, дверей, использование энергоэффективного освещения и системы регенерации потерь тепла. Также в рамках соглашения могут финансироваться эффективные системы конвекционного и водяного отопления, механизмы регулирования вентиляции и кондиционирования, системы управления энергией здания.

Напомним, ЕС также подписал гарантийное соглашение о модернизации «Укрпочты» объемом в 30 млн евро. Это соглашение обеспечит закупку сортировочного оборудования и создание трех сортировочных объектов, 20 почтовых депо в шести городах.

Источник: Ракурс


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