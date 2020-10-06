«Укрпочта» получит от ЕС 30 млн евро на модернизацию

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«Укрпочта» получит от государственного финансово-кредитного учреждения Европейского Союза 30 млн евро на модернизацию логистической инфраструктуры — глава Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и представители украинской делегации в Брюсселе подписали ряд меморандумов в рамках 22-го саммита Украина — ЕС.

30 млн евро ЕС выделяет на строительство трех новых сортировочных центров, 20 почтовых депо и на развитие IT-инфраструктуры национального почтового оператора Украины, — сообщила вице-президент ЕИБ Лиляна Павлова.

Церемония подписания международных договоров между Кабмином, Европейской комиссией и Европейским инвестбанком состоялась при участии президента Владимира Зеленского и президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Напомним, 6 октября Зеленский прибыл с рабочим визитом в Брюссель для участия в 22-м саммите Украина — Европейский Союз. Делегацию ЕС возглавил президент Европейского совета Шарль Мишель. Планировалось, что Киев и Брюссель обсудят дальнейшие шаги по имплементации Соглашения об ассоциации, углублению секторальной интеграции между Украиной и ЕС, сотрудничеству в контексте преодоления последствий пандемии COVID-19. Также стороны затронут войну с Россией на Донбассе.