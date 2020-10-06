“Укрпошта” отримає від ЄС 30 млн євро на модернізацію — саміт Україна — ЄС

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«Укрпошта» отримає від державної фінансово-кредитної установи Європейського Союзу 30 млн євро на модернізацію логістичної інфраструктури — глава Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та представники української делегації у Брюсселі підписали низку меморандумів в рамках 22-го саміту Україна — ЄС.

30 млн євро ЄС виділяє на будівництво трьох нових сортувальних центрів, 20 поштових депо і розвиток IT-інфраструктури національного поштового оператора України, — повідомила віце-президент ЄІБ Ліляна Павлова.

Церемонія підписання міжнародних договорів між Кабміном, Європейською комісією та Європейським інвестбанком відбулася за участі президента Володимира Зеленського та президента Європейської ради Шарля Мішеля.

Нагадаємо, 6 жовтня Зеленський прибув з робочим візитом до Брюсселя для участі у 22-му Саміті Україна — Європейський Союз. Делегацію ЄС очолює президент Європейської ради Шарль Мішель. Планувалося, що Київ та Брюссель обговорять подальші кроки з імплементації Угоди про асоціацію, поглиблення секторальної інтеграції між Україною та ЄС, співпрацю в контексті подолання наслідків пандемії COVID-19, а також війну з Росією на Донбасі.