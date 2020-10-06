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Ракурс
“Укрпошта” отримає від ЄС 30 млн євро на модернізацію — саміт Україна — ЄС

«Укрпошта» отримає від ЄС 30 млн євро на модернізацію (ФОТО)

6 жов 2020, 19:35
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«Укрпошта» отримає від державної фінансово-кредитної установи Європейського Союзу 30 млн євро на модернізацію логістичної інфраструктури — глава Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та представники української делегації у Брюсселі підписали низку меморандумів в рамках 22-го саміту Україна — ЄС.

30 млн євро ЄС виділяє на будівництво трьох нових сортувальних центрів, 20 поштових депо і розвиток IT-інфраструктури національного поштового оператора України, — повідомила віце-президент ЄІБ Ліляна Павлова.

Церемонія підписання міжнародних договорів між Кабміном, Європейською комісією та Європейським інвестбанком відбулася за участі президента Володимира Зеленського та президента Європейської ради Шарля Мішеля.

“Укрпошта” отримає від ЄС 30 млн євро на модернізацію — саміт Україна — ЄС


“Укрпошта” отримає від ЄС 30 млн євро на модернізацію — саміт Україна — ЄС

Нагадаємо, 6 жовтня Зеленський прибув з робочим візитом до Брюсселя для участі у 22-му Саміті Україна — Європейський Союз. Делегацію ЄС очолює президент Європейської ради Шарль Мішель. Планувалося, що Київ та Брюссель обговорять подальші кроки з імплементації Угоди про асоціацію, поглиблення секторальної інтеграції між Україною та ЄС, співпрацю в контексті подолання наслідків пандемії COVID-19, а також війну з Росією на Донбасі.

Джерело: Ракурс


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