Потяг наїхав на школяра у Києві — поліція оприлюднила деталі

https://racurs.ua/ua/n144778-potyag-nayihav-na-shkolyara-u-kyievi-policiya-opryludnyla-detali.html

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Суїцид у Києві 6 жовтня скоїв школяр — поліцейські встановлюють обставини смерті неповнолітнього хлопця. За попередньою інформацією, підліток вирішив покінчити життя самогубством та ліг на колії перед потягом, який наближався.

Від отриманих травм він помер на місці події. Інцидент стався сьогодні близько 13.50 на коліях неподалік від зупинки «Політехнічний інститут», — інформує прес-служба Солом’янського управління поліції.

Слідчі допитали машиніста електропоїзда та його помічника. Попередньо встановлено, що 14-річний школяр дочекався, поки потяг наблизиться, та в останній момент ліг на колії. Машиніст подавав звукові сигнали та скинув швидкість, однак це не зупинило хлопця.

Поліція встановлює всі обставини і причини трагічного інциденту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що самогубство у прямому ефірі зчинив чоловік на Закарпатті. Перед тим, як накласти на себе руки, чоловік скаржився на дії правоохоронців.