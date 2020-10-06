Поезд наехал на школьника в Киеве — полиция сообщила детали

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Ракурс

Суицид в Киеве 6 октября совершил школьник — полицейские устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетнего парня. Согласно предварительной информации, подросток решил покончить жизнь самоубийством и лег на рельсы перед поездом, который приближался.

От полученных травм он скончался на месте происшествия. Инцидент произошел сегодня около 13.50 на путях неподалеку от остановки «Политехнический институт», — сообщает пресс-служба Соломенского управления полиции.

Следователи допросили машиниста электропоезда и его помощника. Предварительно установлено, что 14-летний школьник дождался, пока поезд приблизится и резко лег на рельсы. Машинист подавал звуковые сигналы и сбросил скорость, однако это не остановило парня.

Полиция устанавливает все обстоятельства и причины трагического инцидента.

Напомним, ранее мы сообщали, что самоубийство в прямом эфире совершил мужчина на Закарпатье. Перед тем, как покончить с собой, мужчина жаловался на действия правоохранителей.