Самоубийство. Фото: Pixabay

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Ракурс

Самоубийство в салоне собственной машины совершил мужчина в Киевском районе Харькова. Мужчина находился в подавленном состоянии и подорвал себя неустановленным взрывным устройством в собственном гараже.

Про подозрительное поведение мужчины сообщила супруга самоубийцы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Так, в 15:30 женщина позвонила в полицию и сообщила, что ее муж взял подозрительный предмет и направился в гараж. Она отметила, что он находился в подавленном состоянии.





Когда женщина спустя время подошла к гаражу и попыталась поговорить с мужем, он не пустил ее в помещение, закрылся в нем и заявил, что покончит с собой. На место сразу выехали полицейские. На их просьбы открыть гараж мужчина не реагировал. Когда спецназовцы попали в помещение, они увидели в машине на заднем сиденье тело мужчины с травмами, несовместимыми с жизнью.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты и взрывотехники. Обстоятельства инцидента выясняют.

Напомним, ранее мы сообщали, что самоубийство в прямом эфире совершил мужчина на Закарпатье. Перед тем, как покончить с собой, мужчина жаловался на действия правоохранителей.

Как сообщают в соцсетях, самоубийца был в очень возбужденном состоянии. Во время трансляции он ругался и заявил, что в его смерти виноваты правоохранители, которые «не дают ему нормально жить». Затем 28-летний мужчина повесился.