Самогубство. Фото: Pixabay

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Самогубство у салоні власного авто зчинив чоловік у Київському районі Харкова. Чоловік перебував у пригніченому стані, тому підірвав себе невстановленим вибуховим пристроєм у гаражі.

Про підозрілу поведінку чоловіка повідомила дружина самогубця. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Так, о 15:30 жінка зателефонувала у поліцію і повідомила, що її чоловік взяв підозрілий предмет і попрямував в гараж. Вона зазначила, що він перебував у пригніченому стані.





Коли жінка через деякий час підійшла до гаража і спробувала поговорити з чоловіком, він не пустив її до приміщення, закрився у ньому і заявив, що накладе на себе руки. На місце відразу виїхали поліцейські. На їхнє прохання відкрити гараж чоловік не реагував. Коли спецпризначенці потрапили у приміщення, вони побачили у машині на задньому сидінні тіло чоловіка з травмами, несумісними з життям.

Зараз на місці події працюють слідчі, криміналісти і вибухотехніки. Обставини інциденту з’ясовують.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що самогубство у прямому ефірі зчинив чоловік на Закарпатті. Перед тим, як накласти на себе руки, чоловік скаржився на дії правоохоронців.

Як повідомляють у соцмережах, самогубець був у дуже збудженому стані. Під час трансляції він лаявся і заявив, що в його смерті винні правоохоронці, які «не дають йому нормально жити». Потім 28-річний чоловік повісився.