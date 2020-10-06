Активные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются уже больше недели, фото: «ИноСМИ»

https://racurs.ua/n144777-o-pozicii-ukrainy-otnositelno-karabaha-rasskazal-kuleba.html

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Война в Нагорном Карабахе перешла в активную фазу 27 сентября.

Официальный Киев сожалеет, что произошло обострение ситуации. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об этом в интервью «BBC Украина».

Украина знает, что война — это прежде всего кровь, смерть и страдания, а этого всегда хочется избежать, — подчеркнул министр.

В то же время как страна, часть территории которой оккупирована в результате вооруженного конфликта, Украина, безусловно, выступает за территориальную целостность любого государства, независимо от того, о каком именно идет речь, подчеркнул Кулеба.

Украина всегда в этом плане поддерживала Азербайджан, а Азербайджан поддерживал Украину, здесь не о чем даже говорить, — добавил министр.



Относительно вопроса возможного вмешательства Украины в конфликт в Нагорном Карабахе путем оказания помощи одной из сторон, то, по словам Кулеба, позиция Украины является «очень простой» — все должны сосредоточиться на поиске мирного урегулирования и не разжигать эмоций, поскольку «на войне достаточно эмоций и без внешних игроков».

Напомним, в конце сентября Кулеба озвучил официальную позицию Украины по Карабаху.