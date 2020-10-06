Силовики жестко разогнали сторонников «Риффа» под судом в Киеве — новости Киева

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Столкновения между правоохранителями и сторонниками обвиняемого в убийстве Шеремета Андрея Антоненко «Риффа» произошли 6 октября у Апелляционного суда Киева.

Накануне служители Фемиды объявили решение о мере пресечения Антоненко — суд оставил его за решеткой. В ответ сторонники «Риффа» решили заблокировать дорогу для автозака, который должен был отвезти Антоненко обратно в СИЗО. Спецназовцы пытались оттеснить протестующих от транспортного средства.

Правоохранители также перекрыли улицу Соломенскую. Кроме этого, в кадр журналиста «Громадського» Богдана Кутепова попал момент того, как один из силовиков догнал и толкнул в спину соучредителя партии «Демсокира» Виктора Трегубова.

Біля Апеляційного суду Києва сталися сутички силовиків з прихильниками Андрія Антоненка — спецпризначенці розганяють натовп.



Один з силовиків жорстко штовхнув співзасновника партії «Демсокира» Віктора Трегубова на землю. Наш журналіст Богдан Кутєпов зняв ці кадри pic.twitter.com/zMOpc137mK — hromadske (@HromadskeUA) October 6, 2020



Напомним, 28 сентября прокуратура объявила обвинительный акт по делу об убийстве журналиста. Также суд определил состав присяжных по этому делу.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва автомобиля. В прошлом году полиция задержала подозреваемых в совершении убийства журналиста — ветерана Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь. Президент Владимир Зеленский присутствовал на брифинге полиции, посвященном раскрытию дела. Антоненко, Дугарь и Кузьменко вины не признают и не понимают, в чем их обвиняют.