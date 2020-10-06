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Ракурс
Силовики жестко разогнали сторонников «Риффа» под судом в Киеве — новости Киева

Силовики жестко разогнали сторонников «Риффа» под судом в Киеве (ФОТО, ВИДЕО)

6 окт 2020, 18:41
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Столкновения между правоохранителями и сторонниками обвиняемого в убийстве Шеремета Андрея Антоненко «Риффа» произошли 6 октября у Апелляционного суда Киева.

Накануне служители Фемиды объявили решение о мере пресечения Антоненко — суд оставил его за решеткой. В ответ сторонники «Риффа» решили заблокировать дорогу для автозака, который должен был отвезти Антоненко обратно в СИЗО. Спецназовцы пытались оттеснить протестующих от транспортного средства.

Правоохранители также перекрыли улицу Соломенскую. Кроме этого, в кадр журналиста «Громадського» Богдана Кутепова попал момент того, как один из силовиков догнал и толкнул в спину соучредителя партии «Демсокира» Виктора Трегубова.

Силовики жорстко розігнали прихильників “Ріффа” під судом у Києві

Силовики жорстко розігнали прихильників “Ріффа” під судом у Києві

Силовики жорстко розігнали прихильників “Ріффа” під судом у Києві

Напомним, 28 сентября прокуратура объявила обвинительный акт по делу об убийстве журналиста. Также суд определил состав присяжных по этому делу.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва автомобиля. В прошлом году полиция задержала подозреваемых в совершении убийства журналиста — ветерана Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь. Президент Владимир Зеленский присутствовал на брифинге полиции, посвященном раскрытию дела. Антоненко, Дугарь и Кузьменко вины не признают и не понимают, в чем их обвиняют.

Источник: Ракурс


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