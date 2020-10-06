Силовики жорстко розігнали прихильників “Ріффа” під судом у Києві — новини Києва

https://racurs.ua/ua/n144776-sylovyky-jorstko-rozignaly-pryhylnykiv-riffa-pid-sudom-u-kyievi-foto-video.html

Ракурс

Сутички правоохоронців з прихильниками обвинуваченого у вбивстві Шеремета Андрія Антоненка «Ріффа» сталися 6 жовтня біля Апеляційного суду Києва.

Напередодні служителі Феміди оголосили рішення щодо запобіжного захисту Антоненка — суд залишив його за ґратами. У відповідь прихильники «Ріффа» вирішили заблокувати дорогу автозаку, котрий мав відвезти його назад до СІЗО. Спецпризначенці намагалися відтіснити протестувальників від транспортного засобу.

Правоохоронці також перекрили вулицю Солом’янську. Окрім цього, у кадр журналіста «Громадського» Богдана Кутєпова потрапив момент того, як один із силовиків наздоганяє та штовхає у спину співзасновника партії «Демократична сокира» Віктора Трегубова.

Біля Апеляційного суду Києва сталися сутички силовиків з прихильниками Андрія Антоненка — спецпризначенці розганяють натовп.



Один з силовиків жорстко штовхнув співзасновника партії «Демсокира» Віктора Трегубова на землю. Наш журналіст Богдан Кутєпов зняв ці кадри pic.twitter.com/zMOpc137mK — hromadske (@HromadskeUA) October 6, 2020



Нагадаємо, 28 вересня прокуратура оголосила обвинувальний акт у справі про вбивство журналіста. Також суд визначив склад присяжних у цій справі.

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок підриву автомобіля. Торік поліція затримала підозрюваних у скоєнні вбивства журналіста — ветерана Андрія Антоненка, лікаря Юлію Кузьменко та військову медсестру Яну Дугарь. Президент Володимир Зеленський був присутній на брифінгу поліції щодо розкриття справи. Антоненко, Дугарь та Кузьменко провини не визнають і не розуміють, в чому їх звинувачують. Кузьменко стверджує, що не розуміє мотиву злочину, про який заявляє прокуратура.