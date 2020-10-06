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Силовики жорстко розігнали прихильників “Ріффа” під судом у Києві — новини Києва

Силовики жорстко розігнали прихильників «Ріффа» під судом у Києві (ФОТО, ВІДЕО)

6 жов 2020, 18:41
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Сутички правоохоронців з прихильниками обвинуваченого у вбивстві Шеремета Андрія Антоненка «Ріффа» сталися 6 жовтня біля Апеляційного суду Києва.

Напередодні служителі Феміди оголосили рішення щодо запобіжного захисту Антоненка — суд залишив його за ґратами. У відповідь прихильники «Ріффа» вирішили заблокувати дорогу автозаку, котрий мав відвезти його назад до СІЗО. Спецпризначенці намагалися відтіснити протестувальників від транспортного засобу.

Правоохоронці також перекрили вулицю Солом’янську. Окрім цього, у кадр журналіста «Громадського» Богдана Кутєпова потрапив момент того, як один із силовиків наздоганяє та штовхає у спину співзасновника партії «Демократична сокира» Віктора Трегубова.

Силовики жорстко розігнали прихильників “Ріффа” під судом у Києві

Силовики жорстко розігнали прихильників “Ріффа” під судом у Києві

Силовики жорстко розігнали прихильників “Ріффа” під судом у Києві

Нагадаємо, 28 вересня прокуратура оголосила обвинувальний акт у справі про вбивство журналіста. Також суд визначив склад присяжних у цій справі.

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок підриву автомобіля. Торік поліція затримала підозрюваних у скоєнні вбивства журналіста — ветерана Андрія Антоненка, лікаря Юлію Кузьменко та військову медсестру Яну Дугарь. Президент Володимир Зеленський був присутній на брифінгу поліції щодо розкриття справи. Антоненко, Дугарь та Кузьменко провини не визнають і не розуміють, в чому їх звинувачують. Кузьменко стверджує, що не розуміє мотиву злочину, про який заявляє прокуратура.

Джерело: Ракурс


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