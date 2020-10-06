Віктор Медведчук, фото: Vasily Fedosenko

https://racurs.ua/ua/n144775-rosiysku-vakcynu-vid-koronavirusu-medvedchuk-vyprobuvav-na-sobi.html

Ракурс

Віктор Медведчук, один із лідерів фракції «Опозиційна платформа — За життя», прищепився російською вакциною від коронавірусної хвороби COVID-19.

Політик заявив про це під час особистої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, яка відбулася сьогодні, 6 жовтня, повідомляє агентство ТАСС.

Медведук зазначив, що також вакцинувалися члени його сім’ї — дружина та син Богдан. За словами політика, щеплення були зроблені, коли він у серпні перебував у тимчасово окупованому Криму.

Я цю вакцину перевірив на собі, — заявив Медведчук Путіну. — І я вважаю, що це найефективніший засіб на сьогодні в боротьбі з коронавірусом.



Також Медведчук закликав Путіна розглянути можливість постачання цієї вакцині в Україну.

Нагадаємо, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков наприкінці серпня заявив, що не робитиме собі щеплення від коронавірусу російською вакциною.