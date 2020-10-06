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Ракурс
Віктор Медведчук, фото: Vasily Fedosenko

Російську вакцину від коронавірусу Медведчук випробував на собі

6 жов 2020, 18:21
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Віктор Медведчук, один із лідерів фракції «Опозиційна платформа — За життя», прищепився російською вакциною від коронавірусної хвороби COVID-19.

Політик заявив про це під час особистої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, яка відбулася сьогодні, 6 жовтня, повідомляє агентство ТАСС.

Медведук зазначив, що також вакцинувалися члени його сім’ї — дружина та син Богдан. За словами політика, щеплення були зроблені, коли він у серпні перебував у тимчасово окупованому Криму.

Я цю вакцину перевірив на собі, — заявив Медведчук Путіну. — І я вважаю, що це найефективніший засіб на сьогодні в боротьбі з коронавірусом.


Також Медведчук закликав Путіна розглянути можливість постачання цієї вакцині в Україну.

Нагадаємо, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков наприкінці серпня заявив, що не робитиме собі щеплення від коронавірусу російською вакциною.


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