Єрмак провів секретну зустріч у Ватикані — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n144774-iermak-proviv-sekretnu-zustrich-u-vatykani-zmi.html

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Глава Офісу президента Андрій Єрмак разом з українською делегацією 5 жовтня відвідали з одноденним візитом Апеннінський півострів. Однак ця поїздка топ-посадовців була більш насиченою, аніж повідомлялося офіційно.

Єрмак після двох зустрічей в МЗС Італії завітав до Ватикану, де мав зустріч тет-а-тет з держсекретарем Святого Престолу кардиналом П'єтро Пароліном, пише ZN.UA з посиланням на власні джерела.

Під час цієї розмови з української сторони не було навіть перекладача. Як пише ЗМІ, до підготовки цього візиту не залучалися ані український МЗС, ані посольства України в Італії та при Святому Престолі. Ключову роль в організації зустрічі Єрмака зіграв екс-посол Клаудіо Гуджеротті.

Однією з головних тем зустрічі було обговорення та узгодження найбільш прийнятної кандидатури посла України при Святому Престолі, оскільки в офісі Зеленського, ймовірно, хочуть залучити Ватикан до врегулювання конфлікту з Росією на Донбасі. Не виключено, що Банкова розраховує, що папа Франциск може закликали президента Росії Путіна провести обмін заручниками.

Нагадаємо, на Апеннінський півострів українська делегація літала для обговорення питань, що стосуються врегулювання російсько-української війни. До її складу увійшли перший заступник секретаря РНБО Демченко та посол України у Швеції Плахотнюк. Раніше офіційно Офіс президента повідомив лише про одну зустріч — з міністром закордонних справ Італії Ді Майо.