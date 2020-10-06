Несподівану причину мігреней виявили австралійські медики

Личинки паразита можуть викликати головні болі

https://racurs.ua/ua/n144773-nespodivanu-prychynu-migreney-vyyavyly-avstraliyski-medyky.html

Ракурс

Мігрень — періодичні сильні головні болі середньої та високої інтенсивності — може виникати з різних причин.

Австралійські медики нещодавно виявили свідчення того, що мігрень можуть провокувати паразити, підчепити яких можна навіть випадкових нетривалих контактів з жителями ендемічних країн, повідомляє видання VICE.

На таку думку їх навів випадок з 25-річною жителькою Мельбурна, яка з 18 років скаржилася на періодичні головні болі, проте її симптоми були діагностовані як мігрень. Коли у неї виникли особливо стійка біль та інші симптоми, такі як розмиття центрального зору, їй зробили МРТ мозку.

В мозку було виявлено 8-міліметровий об'єкт, який спочатку прийняли за пухлину. Прооперувавши хвору і видаливши його, медики виявили, що це «не людська тканина» — насправді вона була повна личинок стьожкових черв’яків солітерів.

Оскільки у випадку жінки було поодиноке ураження, яке було видалене хірургічним шляхом, подальше лікування не рекомендувалося. Але залишається незрозумілим, як саме до організму жінки спочатку потрапили яйця цих паразитів.

Річ у тім, що це перший такий випадок інфікування солітерами в Австралії.

25-річна дівчина жила зі своїми батьками та братами та сестрами у столичному передмісті Мельбурна, ніколи не залишала континент, не курила і не вживала жодних заборонених наркотиків, а також не контактувала з тваринами, окрім домашніх собак та котів.

Вважалося, що у неї дуже низький або взагалі відсутній ризик зараження личинками солітерів, і дослідники не змогли визначити чіткий епідеміологічний зв’язок із джерелом захворювання.

Проте вона працювала баристою в місцевому кафе, а ця робота передбачає постійні випадкові контакти з людьми з різних географічних регіонів. Тож медики тепер не виключають, що подібних випадків в Австралії може бути більше, проте вони наразі не виявлені.

Клініцисти повинні пам’ятати, що завдяки легкості та частоті світових подорожей такі захворювання, які є ендемічними в багатьох частинах світу, становлять ризик для жителів країн з низьким рівнем ендемічності, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, учені нещодавно встановили, що ліки від головного болю гірше допомагають користувачам смартфонів.