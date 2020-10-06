Неожиданную причину мигреней обнаружили австралийские медики

Личинки паразита могут вызвать головные боли, фото:

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Ракурс

Мигрень — периодические сильные головные боли средней и высокой интенсивности — может возникать по разным причинам.

Австралийские медики недавно обнаружили свидетельства того, что мигрень могут провоцировать паразиты, подцепить которых можно даже случайных непродолжительных контактах с жителями эндемичных стран, сообщает издание VICE.

На такую ​​мысль их навел случай с 25-летней жительницей Мельбурна, которая с 18 лет жаловалась на периодические головные боли, однако ее симптомы были диагностированы как мигрень. Когда у нее возникли особо устойчивая боль и другие симптомы, такие как размытие центрального зрения, ей сделали МРТ мозга.

В мозгу был обнаружен 8-миллиметровый объект, который сначала приняли за опухоль. Прооперировав больную и удалив его, медики обнаружили, что это «не человеческая ткань» — на самом деле она была полна личинок ленточных червей солитеров.

Поскольку в случае женщины было одиночное поражение, которое было удалено хирургическим путем, дальнейшее лечение не рекомендовалось. Но остается непонятным, как в организм женщины сначала попали яйца этих паразитов.

Дело в том, что это первый подобный случай инфицирования солитерами в Австралии.

25-летняя девушка жила со своими родителями, братьями и сестрами в столичном пригороде Мельбурна, никогда не покидала континент, не курила и не употребляла никаких запрещенных наркотиков, а также не контактировала с животными, кроме домашних собак и кошек.

Считалось, что у нее очень низкий или вообще отсутствует риск заражения личинками солитеров, и исследователи не смогли определить четкую эпидемиологическую связь с источником заболевания.

Однако она работала баристой в местном кафе, а эта работа предполагает постоянные случайные контакты с людьми из разных географических регионов. Поэтому медики теперь не исключают, что подобных случаев в Австралии может быть больше, однако они пока не обнаружены.

Клиницисты должны помнить, что благодаря легкости и частоте мировых путешествий такие заболевания, которые являются эндемичными во многих частях мира, представляют риск для жителей стран с низким уровнем эндемичности, — подчеркивают исследователи.

Напомним, ученые недавно установили, что лекарства от головной боли хуже помогают пользователям смартфонов.