Суд обнародовал решение о мере пресечения Антоненко

https://racurs.ua/n144772-sud-obnarodoval-reshenie-o-mere-presecheniya-antonenko.html

Ракурс

Андрей Антоненко («Риффмастер»), ветеран АТО и музыкант, и в дальнейшем будет находиться за решеткой. Такое решение 6 октября принял Киевский апелляционный суд. Накануне защита «Риффа» подала апелляционную жалобу на меру пресечения для обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в виде содержания под стражей.

Андрея Антоненко оставили под стражей… В заложниках! Несмотря ни на что, — говорится в сообщении на Фейсбук-странице группы Free Riff.

На заседании Антоненко сидел рядом со своими адвокатами — Дмитрием Круговым и Станиславом Куликом.

Напомним, 28 сентября прокуратура объявила обвинительный акт по делу об убийстве журналиста. Также суд определил состав присяжных по этому делу.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва автомобиля. В прошлом году полиция задержала подозреваемых в совершении убийства журналиста — ветерана Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь. Президент Владимир Зеленский присутствовал на брифинге полиции, посвященном раскрытию дела. Антоненко, Дугарь и Кузьменко вины не признают и не понимают, в чем их обвиняют. Кузьменко утверждает, что не понимает мотива преступления, о котором заявляет прокуратура.