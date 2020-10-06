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Ракурс
Шкарлет обратился в суд из-за плагиата — детали

Шкарлет обратился в суд из-за плагиата — детали

6 окт 2020, 17:18
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Сергей Шкарлет, временно исполняющий обязанности главы Министерства образования и науки, решил подать иск против Национального агентства по обеспечению качества образования. Исковое заявление министр подал в Окружной административный суд города Киева.

Чиновник просит суд признать противоправными действия Комитета по вопросам этики Нацагентства в части установления наличия плагиата в его научных публикациях.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному иску, — сообщает 6 октября пресс-служба ОАСК.


Речь идет о наличии тестовых заимствований без ссылки на первоисточник в четырех научных работах Шкарлета. ОАСК также просят признать противоправным и отменить решение комитета от 11 сентября о нарушении академической добропорядочности в научных публикациях.

Как ранее писал «Ракурс», в докторской диссертации Шкарлета обнаружили почти 90% плагиата.

Источник: Ракурс


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