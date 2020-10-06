Шкарлет обратился в суд из-за плагиата — детали

https://racurs.ua/n144771-shkarlet-obratilsya-v-sud-iz-za-plagiata-detali.html

Ракурс

Сергей Шкарлет, временно исполняющий обязанности главы Министерства образования и науки, решил подать иск против Национального агентства по обеспечению качества образования. Исковое заявление министр подал в Окружной административный суд города Киева.

Чиновник просит суд признать противоправными действия Комитета по вопросам этики Нацагентства в части установления наличия плагиата в его научных публикациях.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному иску, — сообщает 6 октября пресс-служба ОАСК.



Речь идет о наличии тестовых заимствований без ссылки на первоисточник в четырех научных работах Шкарлета. ОАСК также просят признать противоправным и отменить решение комитета от 11 сентября о нарушении академической добропорядочности в научных публикациях.

Как ранее писал «Ракурс», в докторской диссертации Шкарлета обнаружили почти 90% плагиата.