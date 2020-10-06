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Ракурс
Шкарлет пішов до суду через плагіат — деталі

Шкарлет пішов до суду через плагіат — деталі

6 жов 2020, 17:18
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Сергій Шкарлет, тимчасово виконуючий обов’язки глави Міністерства освіти і науки, вирішив подати позов проти Національного агентства із забезпечення якості освіти. З позовною заявою міністр звернувся в Окружний адміністративний суд міста Києва.

Високопосадовець просить суд визнати протиправними дії Комітету з питань етики Нацагенства щодо встановлення наявності плагіату у його наукових публікаціях.

Наразі судом вирішується питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом, — повідомляє 6 жовтня прес-служба ОАСК.


Йдеться про наявність тестових запозичень без послання на джерело у чотирьох наукових роботах Шкарлета. ОАСК також просять визнати протиправним і скасувати рішення комітету від 11 вересня щодо порушення академічної доброчесності у наукових публікаціях.

Як раніше писав «Ракурс», в докторській дисертації Шкарлета виявили майже 90% плагіату.

Джерело: Ракурс


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