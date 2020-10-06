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Ракурс
Сучасні турецькі безпілотники почнуть виробляти в Україні

Сучасні турецькі безпілотники почнуть виробляти в Україні

6 жов 2020, 17:05
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Турецьких безпілотників Bayraktar TB2 («Байрактар») побільшає в Україні. Міністерство оборони України має намір придбати до 12 турецьких комплексів.

Кожен із них складається з чотирьох безпілотників і базової станції. Про це генеральний директор компанії «Укрспецекспорт» Вадим Ноздря розповів в інтерв’ю LB.ua.

За словами гендиректора держкомпанії, загалом Україна повинна отримати 48 безпілотників.

Водночас в Україні планують почати виробництво безпілотників «Байрактар». Тут буде відбуватися збірка дронів. Зараз у відомстві шукають місце, де це можна буде робити.


Вадим Ноздря зазначив, що якщо великовузлове складання буде відбуватися в Україні, то вартість кожного комплексу зменшиться на 35%. Окрім того, він додав, що Туреччина не проти експорту «Байрактарів», які будуть виготовлені в Україні.

Нагадаємо, в березні 2019 року пройшли успішні випробування ударних турецьких безпілотників Bayraktar TB2, які поставлені на озброєння Збройних сил України.

Джерело: Ракурс


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