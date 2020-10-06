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Ракурс
Современные турецкие беспилотники начнут производить в Украине

Современные турецкие беспилотники начнут производить в Украине

6 окт 2020, 17:05
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Турецких беспилотников Bayraktar TB2 («Байрактар») может стать больше в Украине. Министерство обороны Украины собирается приобрести до 12 турецких комплексов.

Каждый из них состоит из четырех беспилотников и базовой станции. Об этом генеральный директор компании «Укрспецэкспорт» Вадим Ноздря рассказал в интервью LB.ua.

По словам гендиректора госкомпании, в целом Украина должна получить 48 беспилотников.

При этом в Украине планируют начать производство беспилотников «Байрактар». Здесь будет происходить сборка дронов. Сейчас в ведомстве ищут место, где это можно будет делать.


Вадим Ноздря уточнил, что если крупноузловая сборка будет происходить в Украине, то стоимость каждого комплекса уменьшится на 35%. Кроме того, он отметил, что Турция не против экспорта «Байрактаров», которые будут изготовлены в Украине.

Напомним, в марте 2019 прошли успешные испытания ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2, которые поставлены на вооружение Вооруженных сил Украины.

Источник: Ракурс


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