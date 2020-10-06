В партии ЕС заявили о давлении со стороны СБУ на местных выборах, фото: «24 канал»

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Политсила «Европейская солидарность» заявила о факте давления со стороны СБУ накануне местных выборов.

Представитель этой политсилы, народный депутат Алексей Гончаренко, продемонстрировал письмо, которое поступило на имя лидера «Евросолидарности» Петра Порошенко от СБУ Донецкой и Луганской областей.

В этом письме спецслужба интересуется информацией о кандидатах от политсилы на местных выборах в этих областях.

По словам Гончаренко, письмо пришло на электронную почту.

Но мы связались с управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях. Нам подтвердили существование такого письма. Здесь есть номер, дата, все, — подчеркнул Гончаренко.

Отмечается, что авторы письма просят предоставить перечень всех кандидатов от «ЕС» на местных выборах, краткую характеристику и их подробные биографические данные, а также информацию о потраченных средствах на предвыборную кампанию и источники их происхождения.

Это неприкрытое давление и нарушение законодательства, — подчеркнул депутат.

В то же время пресс-служба СБУ заявляет, что сотрудники спецслужбы не присылали «Евросолидарности» никаких писем такого содержания. В ведомстве уверяют, что четко придерживаются действующего законодательства.

Такие исходящие номера, как в «документе», на который ссылается партия, не используются Главным Управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях, а указанный номер телефона также ему не принадлежит, — отмечают в ведомстве.

Также в СБУ утверждают, что временно исполняющий обязанности Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Евгений Русинов, от имени которого пришло письмо, в указанную на документе дату «не выполнял временные обязанности начальника управления», а его подпись на письме является поддельной.

Все заявления представителей фракции «Европейская солидарность» по этому поводу следует рассматривать исключительно через призму политических выборов и желание получить дополнительные электоральные баллы, — уверяют в СБУ.



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