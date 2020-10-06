Странное письмо от СБУ получила «Евросолидарность», в спецслужбе заявляют о фейке (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n144769-strannoe-pismo-ot-sbu-poluchila-evrosolidarnost-v-specslujbe-zayavlyaut-o-feyke-dokument.htmlРакурс
Политсила «Европейская солидарность» заявила о факте давления со стороны СБУ накануне местных выборов.
Представитель этой политсилы, народный депутат Алексей Гончаренко, продемонстрировал письмо, которое поступило на имя лидера «Евросолидарности» Петра Порошенко от СБУ Донецкой и Луганской областей.
В этом письме спецслужба интересуется информацией о кандидатах от политсилы на местных выборах в этих областях.
По словам Гончаренко, письмо пришло на электронную почту.
Но мы связались с управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях. Нам подтвердили существование такого письма. Здесь есть номер, дата, все, — подчеркнул Гончаренко.
Отмечается, что авторы письма просят предоставить перечень всех кандидатов от «ЕС» на местных выборах, краткую характеристику и их подробные биографические данные, а также информацию о потраченных средствах на предвыборную кампанию и источники их происхождения.
Это неприкрытое давление и нарушение законодательства, — подчеркнул депутат.
В то же время пресс-служба СБУ заявляет, что сотрудники спецслужбы не присылали «Евросолидарности» никаких писем такого содержания. В ведомстве уверяют, что четко придерживаются действующего законодательства.
Такие исходящие номера, как в «документе», на который ссылается партия, не используются Главным Управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях, а указанный номер телефона также ему не принадлежит, — отмечают в ведомстве.
Также в СБУ утверждают, что временно исполняющий обязанности Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Евгений Русинов, от имени которого пришло письмо, в указанную на документе дату «не выполнял временные обязанности начальника управления», а его подпись на письме является поддельной.
Все заявления представителей фракции «Европейская солидарность» по этому поводу следует рассматривать исключительно через призму политических выборов и желание получить дополнительные электоральные баллы, — уверяют в СБУ.
Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября.
Напомним, в Минздраве недавно заявили, что больные коронавирусной болезни COVID-19 смогут проголосовать с больничной койки.