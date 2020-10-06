Местные выборы. Фото: Слово и Дело

https://racurs.ua/n144751-pochemu-provedenie-vyborov-na-donbasse-isklucheno-obyasnil-zelenskiy.html

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Местные выборы на неподконтрольных Украине отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) проводить не будут.

Для проведения выборов на неподконтрольных районах Донбасса должны присутствовать наблюдатели, а Украина должна контролировать границу. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию Politico Europe, пишет Офис президента.

По словам главы государства, он говорил и президенту Франции Эммануэлю Макрону, и канцлеру Германии Ангеле Меркель, и президенту России Владимиру Путину, что Украина не сможет контролировать ход выборов, поэтому они там не будут открытыми.

С точки зрения безопасности ситуации — не будет свободного доступа для всех партий. А это то, что должно быть, — должен быть свободный выбор народа Украины, — добавил Зеленский.

Президент также отметил, что для проведения выборов необходим вывод всех незаконных военных формирований и возвращение границы под контроль Украины.

И тогда мы будем знать, что ничего другого не происходит, что там не находятся какие-то другие милитаризованные формирования и они не возвращаются, — констатировал Зеленский.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия уже утвердила форму и цвет избирательных бюллетеней на местных выборах, которые состоятся 25 октября. Также ЦИК установил формы протоколов и актов избирательных комиссий и аккредитовал первых официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций.