Місцеві вибори. Фото: Слово и Дело

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Місцеві вибори на непідконтрольних Україні окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) цього року не проводитимуть.

Для проведення виборів на непідконтрольних районах Донбасу мають бути присутні спостерігачі, а Україна має контролювати кордон. Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю виданню Politico Europe, пише Офіс президента.

За словами голови держави, він казав і президенту Франції Еммануелю Макрону, і канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, і президенту Росії Володимиру Путіну, що Україна не зможе контролювати перебіг виборів на окупованих територіях, тому що вони там не будуть відкритими.

З точки зору безпекової ситуації — не буде вільного доступу для всіх партій. А це те, що має бути, — має бути вільний вибір народу України, — додав Зеленський.

Президент також зазначив, що для проведення виборів необхідне виведення всіх незаконних військових формувань та повернення кордону під контроль України.

І тоді ми будемо знати, що нічого іншого не відбувається, що там не перебувають якісь інші мілітаризовані формування й вони не повертаються, — констатував Зеленський.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія уже затвердила форму та колір виборчих бюлетенів на місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня. Також ЦВК встановила форми протоколів та актів виборчих комісій і акредитувала перших офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій.