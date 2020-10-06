Володимир та Олена Зеленські. Фото: прес-служба Офісу президента

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Володимир Зеленський, президент України, разом із першою леді Оленою Зеленською взяли участь у церемонії прощання з курсантами та льотчиками Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, які загинули під час авіакатастрофи Ан-26 під Чугуєвим.

Церемонія вшанування пам’яті пройшла на майдані Свободи у Харкові, куди прибула процесія катафалків з тілами. Про це повідомляє Офіс президента.

Повідомляється, що під час церемонії було оголошено імена та прізвища загиблих в авіакатастрофі, а військовий оркестр виконав гімн України. Згодом військові встановили труни з тілами загиблих на постаменти та огорнули їх українським прапором.

Над майданом Свободи пролетіли три військові літаки, згодом пам’ять загиблих ушанували хвилиною мовчання. Під час церемонії був представлений короткий відеоролик з портретами загиблих курсантів та членів екіпажу літака, що розбився.

На борту військового лайнера були присутні 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба та сім членів екіпажу. На місці трагедії загинули 25 осіб.

Ще двом вдалося пережити трагедію, але один з курсантів — Віталій Вільховий — помер у лікарні від отриманих ран. Ще один курсант, В’ячеслав Золочевський, вижив і був госпіталізований до лікарні.





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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що після завершення церемонії прощання тіла загиблих авіаторів доправлять для поховання в регіони України. У Чугуєві поховають трьох членів екіпажу. Це Богдан Кишеня, Євгеній Іванов та Ашраф Мсуя.