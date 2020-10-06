Авіакатастрофа Ан-26 — у Харкові прощаються із загиблими

https://racurs.ua/ua/n144735-aviakatastrofa-an-26-u-harkovi-proschautsya-iz-zagyblymy-translyaciya.html

Ракурс

Авіакатастрофа АН-26 під Харковом забрала життя 26 льотчиків та курсантів. У вівторок, 6 жовтня, у центрі Харкова на площі Свободи відбувається церемонія прощання.

Після її завершення тіла загиблих авіаторів доправлять для поховання в регіони України. У Чугуєві поховають трьох членів екіпажу. Це Богдан Кишеня, Євгеній Іванов та Ашраф Мсуя.

На церемонію очікують приїзду президента України Володимира Зеленського.

У центрі Харкова перекрито рух транспорту на прилеглих вулицях — Сумській і Трінклера.

Раніше на місці авіакатастрофи Ан-26 встановили тимчасовий пам’ятник — з ініціативи Харківського національного університету Повітряних сил імені Кожедуба та офіцерів військової частини в Чугуєві.

Транспортний Ан-26 розбився увечері 25 вересня за два кілометри від аеродрому Чугуєва під час заходу на посадку. На борту були 27 офіцерів та курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені І. Кожедуба. Вони виконували навчально-тренувальний політ.

25 людей загинули на місці катастрофи, один курсант помер в лікарні від опіків. Ще одному курсанту вдалося вижити — він залишається в лікарні.