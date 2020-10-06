Авиакатастрофа Ан-26 — в Харькове прощаются с погибшими

https://racurs.ua/n144735-aviakatastrofa-an-26-v-harkove-proschautsya-s-pogibshimi-translyaciya.html

Ракурс

Авиакатастрофа АН-26 под Харьковом унесла жизни 26 летчиков и курсантов. Во вторник, 6 октября, в центре Харькова на площади Свободы проходит церемония прощания.

После ее завершения тела погибших авиаторов доставят для захоронения в регионы Украины. В Чугуеве похоронят трех членов экипажа — Богдана Кишеню, Евгения Иванова и Ашрафа Мсуя.

На церемонию ожидают приезд президента Украины Владимира Зеленского. В центре Харькова перекрыто движение транспорта на прилегающих улицах — Сумской и Тринклера.

Ранее на месте авиакатастрофы Ан-26 установили временный памятник — по инициативе Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба и офицеров воинской части в Чугуеве.

Транспортный Ан-26 разбился вечером 25 сентября в двух километрах от аэродрома Чугуева при заходе на посадку. На борту были 27 офицеров и курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени И. Кожедуба. Они выполняли учебно-тренировочный полет.

25 человек погибли на месте катастрофы, один курсант скончался в больнице от ожогов. Еще одному курсанту удалось выжить — он остается в больнице.