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Ракурс
Авиакатастрофа Ан-26. Фото: Украинская правда

Схему движения самолета Ан-26, который разбился на Харьковщине, показало командование воздушных сил (ВИДЕО)

4 окт 2020, 19:22
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Авиакатастрофа Ан-26 на Харьковщине, которая унесла жизни молодых курсантов, сейчас расследуется государственными органами. Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины обнародовало визуализацию схемы воздушного движения на военном аэродроме за несколько минут до катастрофы самолета.

В ведомстве отметили, что эта схема не является доказательной базой, но станет полезной для «шумных экспертов». Соответствующий ролик командование опубликовало на своей странице в Facebook.

В командовании заявили, что сейчас уже предоставили все необходимые материалы для экспертной оценки катастрофы и призвали членов комиссии провести беспристрастное расследование, чтобы в будущем не допустить подобных случаев.


Напомним, ранее мы сообщали, что полет Ан-26, который разбился под Чугуевом, воссоздадут на основе данных из «черных ящиков». Процесс считывания информации с бортовых самописцев военного борта уже завершился.

В Министерстве обороны сообщили, что вся остальная информация по расшифровке «черных ящиков» и моделирование полета Ан-26 пока засекречены.

Источник: Ракурс


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