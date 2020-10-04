Авиакатастрофа Ан-26. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n144676-shemu-dvijeniya-samoleta-an-26-kotoryy-razbilsya-na-harkovschine-pokazalo-komandovanie.html

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Авиакатастрофа Ан-26 на Харьковщине, которая унесла жизни молодых курсантов, сейчас расследуется государственными органами. Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины обнародовало визуализацию схемы воздушного движения на военном аэродроме за несколько минут до катастрофы самолета.

В ведомстве отметили, что эта схема не является доказательной базой, но станет полезной для «шумных экспертов». Соответствующий ролик командование опубликовало на своей странице в Facebook.

В командовании заявили, что сейчас уже предоставили все необходимые материалы для экспертной оценки катастрофы и призвали членов комиссии провести беспристрастное расследование, чтобы в будущем не допустить подобных случаев.

Напомним, ранее мы сообщали, что полет Ан-26, который разбился под Чугуевом, воссоздадут на основе данных из «черных ящиков». Процесс считывания информации с бортовых самописцев военного борта уже завершился.

В Министерстве обороны сообщили, что вся остальная информация по расшифровке «черных ящиков» и моделирование полета Ан-26 пока засекречены.