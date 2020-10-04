День врача. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n144675-5-oktyabrya-otmechaut-mejdunarodnyy-den-vracha.html

Ракурс

5 октября во всем мире отмечают Международный день врача. Учредить праздник предложили в Организации Объединенных Наций в 1971 году.

В Международный день врача по всему миру устраиваются семинары, симпозиумы, мастер-классы. Поднимаются злободневные темы, медики со всего мира пытаются решить разные вопросы, демонстрируют свое умение обществу.

По народному календарю в этот день празднуют день Фоки и Ионы. Этот день считался крестьянами несчастным, потому что обычно 5 октября дул сильный ветер. Люди были убеждены, что он способен принести всевозможные проблемы: болезни, как для людей, так и для скота, несчастье и нечистую силу.

В этот день произошло:

1502 — Христофор Колумб открыл территорию, известную сегодня как Коста-Рика;

1594 — начало антифеодального народного восстания под руководством Северина Наливайко;

1880 — запатентована первая шариковая ручка;

1933 — режиссера Леся Курбаса уволили из харьковского театра «Березиль» за «национализм»;

1962 — выпущен первый сингл группы The Beatles — Love Me Do;

1974 — американец Дэвид Кунст завершил первое в мире пешее кругосветное путешествие.

Кто родился в этот день:

1882 — американский ученый-ракетостроитель Роберт Годар, которому первому удалось запустить ракету на жидком топливе;

1902 — основатель сети ресторанов «Макдоналдс» Рэй Крок;

1909 — украинский поэт и прозаик Богдан-Игорь Антоныч;

1930 — первый украинский космонавт Павел Попович;

1936 — чешский политик, президент демократической Чехии Вацлав Гавел;.

1975 — американская актриса Кейт Уинслет.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины принял решение о переносе рабочих дней на праздники в 2021 году. Так, согласно постановлению правительства, украинцы будут отдыхать четыре дня подряд.