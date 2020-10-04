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Ракурс
День врача. Фото: Pixabay

5 октября отмечают Международный день врача

4 окт 2020, 18:36
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5 октября во всем мире отмечают Международный день врача. Учредить праздник предложили в Организации Объединенных Наций в 1971 году.

В Международный день врача по всему миру устраиваются семинары, симпозиумы, мастер-классы. Поднимаются злободневные темы, медики со всего мира пытаются решить разные вопросы, демонстрируют свое умение обществу.


По народному календарю в этот день празднуют день Фоки и Ионы. Этот день считался крестьянами несчастным, потому что обычно 5 октября дул сильный ветер. Люди были убеждены, что он способен принести всевозможные проблемы: болезни, как для людей, так и для скота, несчастье и нечистую силу.

В этот день произошло:

  • 1502 — Христофор Колумб открыл территорию, известную сегодня как Коста-Рика;
  • 1594 — начало антифеодального народного восстания под руководством Северина Наливайко;
  • 1880 — запатентована первая шариковая ручка;
  • 1933 — режиссера Леся Курбаса уволили из харьковского театра «Березиль» за «национализм»;
  • 1962 — выпущен первый сингл группы The Beatles — Love Me Do;
  • 1974 — американец Дэвид Кунст завершил первое в мире пешее кругосветное путешествие.

Кто родился в этот день:

  • 1882 — американский ученый-ракетостроитель Роберт Годар, которому первому удалось запустить ракету на жидком топливе;
  • 1902 — основатель сети ресторанов «Макдоналдс» Рэй Крок;
  • 1909 — украинский поэт и прозаик Богдан-Игорь Антоныч;
  • 1930 — первый украинский космонавт Павел Попович;
  • 1936 — чешский политик, президент демократической Чехии Вацлав Гавел;.
  • 1975 — американская актриса Кейт Уинслет.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины принял решение о переносе рабочих дней на праздники в 2021 году. Так, согласно постановлению правительства, украинцы будут отдыхать четыре дня подряд.

Источник: Ракурс


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