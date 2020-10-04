Дубинский возглавил список «слуг» в столичную ОГА — с собой захватит «гвардию» коллег из «1+1»

Александр Дубинский. Фото: Лига

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Ракурс

Александр Дубинский, депутат от «Слуги народа», оказался во главе избирательного списка кандидатов в депутаты Киевского областного совета от президентской политсилы.

Кроме него в списке обнаружили ряд бывших сотрудников телеканала «1+1», где нардеп работал ранее. Об этом стало известно из списка, который обнародовала Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

Сменить медийную деятельность на политику решили:

корреспондент Владимир Тимофийчук;

журналист Игорь Колтунов,

продюсер Алена Шерепа,

редактор Наталья Книга,

администратор управления журналистскими проектами Олеся Шерепа.

Всего из «Слуги народа» в Киевоблсовет баллотируются 84 кандидата. До этого Дубинский возглавил Киевский областной центр партии «Слуга народа» и планировал выдвигаться в мэры столицы, однако на партийных праймериз кандидатом в мэры была выбрана Ирина Верещук.

Напомним, ранее мы сообщали, что Александр Дубинский во время Революции Достоинства создавал фейки против Майдана на заказ окружения экс-президента Виктора Януковича. При содействии бывшего министра доходов Александра Клименко, Дубинский создал план из 20 мероприятий, среди которых были вбросы, фейковые ролики и псевдорасследования.