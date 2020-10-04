Дубінський очолив список «слуг» до столичної ОДА — із собою захопить «гвардію» колег з «1+1»https://racurs.ua/ua/n144674-dubinskyy-ocholyv-spysok-slug-do-stolychnoyi-oda-iz-sobou-zahopyt-gvardiu-koleg-z-1-1.htmlРакурс
Олександр Дубінський, депутат від «Слуги народу», опинився на чолі виборчого списку кандидатів у депутати Київської обласної ради від президентської політсили.
Окрім нього у списку опинилася низка колишніх працівників телеканалу «1+1», де нардеп працював раніше. Про це стало відомо зі списку, який оприлюднила Центральна виборча комісія (ЦВК).
Змінити медійну діяльність на політику вирішили:
- кореспондент Володимир Тимофійчук;
- журналіст Ігор Колтунов,
- продюсер Альона Шерепа,
- редактор Наталія Книга,
- адміністратор управління журналістських проєктів Олеся Шерепа.
Загалом від «Слуги народу» до Київоблради балотуються 84 кандидати. До цього Дубінський очолив Київський обласний осередок партії «Слуга народу» та планував висуватися у мери столиці, проте на партійних праймеріз кандидатом у мери була обрана Ірина Верещук.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олександр Дубінський під час Революції Гідності створював фейки проти Майдану на замовлення оточення екс-президента Віктора Януковича. За сприянням колишнього міністра доходів Олександра Клименка, Дубінський створив план з 20 заходів, серед яких були вкиди, фейкові ролики та псевдорозслідування.