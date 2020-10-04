Дубінський очолив список «слуг» до столичної ОДА — із собою захопить «гвардію» колег з «1+1»

Олександр Дубінський. Фото:Ліга

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Олександр Дубінський, депутат від «Слуги народу», опинився на чолі виборчого списку кандидатів у депутати Київської обласної ради від президентської політсили.

Окрім нього у списку опинилася низка колишніх працівників телеканалу «1+1», де нардеп працював раніше. Про це стало відомо зі списку, який оприлюднила Центральна виборча комісія (ЦВК).

Змінити медійну діяльність на політику вирішили:

кореспондент Володимир Тимофійчук;

журналіст Ігор Колтунов,

продюсер Альона Шерепа,

редактор Наталія Книга,

адміністратор управління журналістських проєктів Олеся Шерепа.

Загалом від «Слуги народу» до Київоблради балотуються 84 кандидати. До цього Дубінський очолив Київський обласний осередок партії «Слуга народу» та планував висуватися у мери столиці, проте на партійних праймеріз кандидатом у мери була обрана Ірина Верещук.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олександр Дубінський під час Революції Гідності створював фейки проти Майдану на замовлення оточення екс-президента Віктора Януковича. За сприянням колишнього міністра доходів Олександра Клименка, Дубінський створив план з 20 заходів, серед яких були вкиди, фейкові ролики та псевдорозслідування.