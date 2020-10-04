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Ракурс
Олександр Дубінський. Фото:Ліга

Дубінський очолив список «слуг» до столичної ОДА — із собою захопить «гвардію» колег з «1+1»

4 жов 2020, 17:57
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Олександр Дубінський, депутат від «Слуги народу», опинився на чолі виборчого списку кандидатів у депутати Київської обласної ради від президентської політсили.

Окрім нього у списку опинилася низка колишніх працівників телеканалу «1+1», де нардеп працював раніше. Про це стало відомо зі списку, який оприлюднила Центральна виборча комісія (ЦВК).

Змінити медійну діяльність на політику вирішили:


  • кореспондент Володимир Тимофійчук;
  • журналіст Ігор Колтунов,
  • продюсер Альона Шерепа,
  • редактор Наталія Книга,
  • адміністратор управління журналістських проєктів Олеся Шерепа.

Загалом від «Слуги народу» до Київоблради балотуються 84 кандидати. До цього Дубінський очолив Київський обласний осередок партії «Слуга народу» та планував висуватися у мери столиці, проте на партійних праймеріз кандидатом у мери була обрана Ірина Верещук.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олександр Дубінський під час Революції Гідності створював фейки проти Майдану на замовлення оточення екс-президента Віктора Януковича. За сприянням колишнього міністра доходів Олександра Клименка, Дубінський створив план з 20 заходів, серед яких були вкиди, фейкові ролики та псевдорозслідування.

Джерело: Ракурс


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