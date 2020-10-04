Добкін передумав йти у мери Харкова, оскільки вже «виконав свою місію»

Добкін. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/ua/n144673-dobkin-peredumav-yty-u-mery-harkova-oskilky-vykonav-svou-misiu.html

Ракурс

Михайло Добкін, одіозний колишній народний депутат від «Партії регіонів», зняв свою кандидатуру з виборів мера Харкова менш ніж за два тижні з моменту реєстрації.

Відмовитися від виборчих перегонів він вирішив на користь свого товариша та чинного мера міста Геннадія Кернеса. Про це повідомив сам Добкін у своєму Telegram-каналі.

Він заявив, що сподівається на видужання Кернеса, який перебуває у лікарні «Шаріте» у Німеччині, та додав, що на цьому його місія виконана. Свою кандидатуру на посаду очільника Харківської міської ради Добкін зареєстрував 23 вересня. Сталося це в той же день, коли на посаду мера Харкова висунули Геннадія Кернеса.

На момент реєстрації своєї кандидатури Кернес виїхав на лікування до берлінської клініки «Шаріте». 15 вересня стало відомо, що в мера Харкова діагностували коронавірусну хворобу, а пізніше через ускладнення лікарі вирішили вивезти його на лікування за кордон.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мер Харкова Геннадій Кернес вважає, що Михайло Добкін використовує чужий політичний капітал. Він заявив, що не сприймає висування Добкіна у мери дружнім жестом.