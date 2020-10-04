Євро-2020 може скасувати Велика Британія — у чому причина

Євро 2020. Фото: Євроспорт

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Євро-2020 може бути скасоване у Великій Британії через другу хвилю епідемії коронавірусу, яка може накрити країну узимку.

Уряд держави не виключає, що чемпіонат Європи з футболу, який був перенесений на 2021 рік, можуть відтермінувати на невизначений час. Про це повідомив державний секретар зі спорту Великої Британії Олівер Дауден, передає The Sun.

Під загрозою скасування опинилися сім матчів, що мали відбутися у рамках чемпіонату на стадіоні «Вемблі» у Лондоні.

За словами посадовця, зараз немає «залізної гарантії» того, що чемпіонат відбудеться та пройде успішно, оскільки більшість уболівальників не захочуть проводити турнір, у разі небезпеки. Якщо вдасться організувати футбольні змагання таким чином, щоб ніхто не підхопив хворобу, то вони, швидше за все, пройдуть у звичайному режимі.

Наразі британський уряд планує проведення чемпіонату на 2021 рік, як і очікувалося, проте наголошують, що зимою кількість випадків захворювання стрімко зросте, що може вплинути на кінцеве рішення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Євро-2020 відтерміновують через коронавірус. Союз європейських футбольних асоціацій (UEFA) переніс Чемпіонат Європи з футболу 2020 року на літо 2021 року. Планувалося, що чемпіонат Європи-2020 пройде у червні 2021 року.