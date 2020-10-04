Евро-2020 может отменить Великобритания — в чем причина

Евро 2020. Фото: Евроспорт

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Евро-2020 может быть отменено в Великобритании из-за второй волны эпидемии коронавируса, которая может накрыть страну зимой.

Правительство не исключает, что чемпионат Европы по футболу, который был перенесен на 2021, могут отсрочить на неопределенное время. Об этом сообщил государственный секретарь по вопросам спорта Великобритании Оливер Дауден, передает The Sun.

Под угрозой отмены оказались семь матчей, которые должны были состояться в рамках чемпионата на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

По словам чиновника, сейчас нет «железной гарантии» того, что чемпионат состоится, и пройдет успешно, поскольку большинство болельщиков не захотят проведения турнира, в случае небезопасных условий. Если удастся организовать футбольные соревнования таким образом, чтобы никто не подхватил болезнь, то они, скорее всего, пройдут в обычном режиме.

Сейчас британское правительство планирует проведение чемпионата на 2021 год, как и ожидалось, однако отмечается, что зимой количество случаев заболевания резко возрастет, что может повлиять на окончательное решение.

Напомним, ранее мы сообщали, что Евро-2020 переносят из-за коронавируса. Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) перенес Чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года. Планировалось, что чемпионат Европы-2020 пройдет в июне 2021 года.