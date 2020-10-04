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Ракурс
Андрей Ермак. Фото: Украинская правда

Удастся ли Украине избежать второй волны коронавируса, рассказали у Зеленского

4 окт 2020, 16:14
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Коронавирус в Украине «умостил» нашу страну на десятое место в мире по количеству новых случаев заболевания. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что вторая волна болезни в Украине — неизбежна.

По его словам, ни одна из стран не смогла избежать второй волны, поскольку это общая тенденция. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По мнению Ермака, причинами резкого увеличения случаев заболевания в Украине стали послабления со стороны местных чиновников, и лето, из-за которого люди «расслабились». Также он добавил, что рост произошел в начале осени, когда стабильно фиксируется увеличение больных инфекционными заболеваниями и гриппом.


Как известно, в Украине по состоянию на 3 октября обнаружили 4 тыс.140 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Напомним, ранее мы сообщали, что количество коек в больницах постоянно сокращается. На сегодня в Украине выделено 29 тыс. коек для больных коронавирусом. Из них уже заполнено 53,9%. В больницах сейчас находятся 16 тыс.76 человек. Количество людей, которые имеют среднее или тяжелое течение болезни стремительно растет.

Источник: Ракурс


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