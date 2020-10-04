Корабль НАТО. Фото: Plymouth Live

https://racurs.ua/n144670-neobychnyy-drakoniy-korabl-nato-voydet-v-akvatoriu-chernogo-morya-foto-sudna.html

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Корабль НАТО, британский эсминец HMS Dragon D35, посетит акваторию Черного моря, и сменит на посту американский ракетный эсминец DDG80 «Рузвельт», который отчалил 2 октября.

«Дракон» войдет в Черное море уже через несколько часов. Сейчас он находится в Мраморном море на подходе к проливу Босфор. Об этом сообщает «Думская».

HMS Dragon вошел в состав Военно-морских сил Великобритании в начале 2012 года. На каждой из сторон его корпуса в районе носа можно увидеть изображение валлийского дракона И-Драйг Гох, который является национальным символом Уэльса.





Отмечается, что это единственный корабль королевского флота, который имеет подобное украшение. Помимо необычного внешнего вида, корабль вооружен 114-мм орудием Mark 8, двумя спаренными пусковыми установками противокорабельных ракет «Гарпун», зенитной артиллерией и зенитными управляемыми ракетами.

Напомним, ранее мы сообщали, что самолеты НАТО были замечены в украинском небе 23 сентября. Авиационная группа военных самолетов модели Stratofortress В-52Н совершила полет из Великобритании над Черным морем.