Корабель НАТО. Фото: Plymouth Live

https://racurs.ua/ua/n144670-nezvychaynyy-korabel-drakon-nato-uviyde-v-akvatoriu-chornogo-morya-foto-sudna.html

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Корабель НАТО, британський есмінець HMS Dragon D35, відвідає акваторію Чорного моря, і змінить на посту американський ракетний есмінець DDG80 «Рузвельт», який відчалив 2 жовтня.

«Дракон» увійде у Чорне море вже через кілька годин. Зараз він перебуває у Мармуровому морі на підході до протоки Босфор. Про це повідомляє «Думская».

HMS Dragon увійшов до складу Військово-морських сил Великої Британії на початку 2012 року. На кожній зі сторін його корпуса в районі носа можна побачити зображення валлійського дракона І-Драйг Гох, який є національним символом Уельсу.



Зазначається, що це єдиний корабель королівського флоту, який має подібну відмітку. Крім незвичайного зовнішнього вигляду, корабель озброєний 114-мм знаряддям Mark 8, двома спареними пусковими установками протикорабельних ракет «Гарпун», зенітною артилерією і зенітними керованими ракетами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що літаки НАТО були помічені в українському небі 23 вересня. Авіаційна група військових літаків моделі Stratofortress В-52Н здійснила політ з Великої Британії над Чорним морем.