Скільки школярів захворіли на коронавірус з початку навчального року, розповіли у МОЗ

Коронавірус у школах. Фото: Pixabay

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Коронавірус у школах поширився досить швидко, попри міф, що діти значно рідше інфікуються цією хворобою. Зараз понад 83 тис. учнів перебувають на самоізоляції через хворобу.

Станом на сьогодні, 4 жовтня, коронавірус знайшли у 1 тис. 257 учнів та у 2 тис. 158 педагогів. Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов на брифінгу.

Як розповів міністр, на самоізоляцію відправляють тих дітей, у класі яких виявили хворого на коронавірус. Самоізоляція триває два тижні, а потім учні повертаються до навчання в очній формі.

Якщо у навчальному закладі понад 50% класів були відправлені на дистанційне навчання через коронавірус, то уся школа відправляється на карантин. За словами Степанова, Міністерство охорони здоров’я виділяє кошти на закупівлю масок та антисептиків для шкіл.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що власну шкалу оцінювання можуть запровадити школи в умовах карантину. Під час проведення дистанційного навчання школи можуть відмовитись від традиційної 12-бальної шкали оцінювання та оцінювати знання учнів за власними критеріями.

Учням можуть ставити «зараховано» чи «не зараховано», якщо хоча б половина уроків проводилась віддалено.