Сколько школьников заболели коронавирусом с начала учебного года, рассказали в Минздраве

Коронавирус в школах. Фото: Pixabay

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Коронавирус в школах распространился довольно быстро, несмотря на миф о том, что дети значительно реже инфицируются этой болезнью. Сейчас более 83 тыс. учащихся находятся на самоизоляции из-за коронавируса.

По состоянию на сегодня, 4 октября, коронавирус нашли у 1 тыс. 257 учащихся и у 2 тыс. 158 педагогов. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге.

Как рассказал министр, на самоизоляцию отправляют тех детей, в классе которых обнаружили больного коронавирусом. Самоизоляция продолжается две недели, а потом ученики возвращаются к обучению в очной форме.

Если в учебном заведении более 50% классов были отправлены на дистанционное обучение из-за коронавируса, то следом за ними вся школа отправляется на карантин. По словам Степанова, Министерство здравоохранения выделяет средства на закупку масок и антисептиков для школ.

Напомним, ранее мы сообщали, что собственную шкалу оценивания могут ввести школы в условиях карантина. При проведении дистанционного обучения школы могут отказаться от традиционной 12-балльной шкалы оценивания и оценивать знания учащихся по собственным критериям.

Ученикам могут ставить «зачет» или «незачет», если хотя бы половина уроков проводилась удаленно.