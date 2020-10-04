Погода в Украине на 5 октября. Фото: Pixabay

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Ракурс

Погода в Украине 5 октября ожидается теплая и солнечная, на западе возможны кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха прогреется до +24°.

Днем столбики термометров покажут 20−24° выше нуля. Ночи в эти сутки будут прохладными — 7−18° выше нуля. Ветер обещают юго-восточный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 5 октября будет солнечной, возможна переменная облачность. Ночью воздух прогреется до 13−15° тепла, а днем — 19−21° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки прогнозируется теплая и солнечная, без осадков. Температура воздуха ночью составит 7−9° тепла, а днем столбики термометра поднимутся до 21−23° выше нуля.

Погодные условия в Одессе будут солнечными и теплыми, возможна переменная облачность. Температура воздуха ночью составит16−18° тепла, а днем воздух прогреется до 20−22° выше нуля.

Погода во Львове завтра прогнозируется умеренно теплая, однако с осадками. Температурные показатели будут следующими: ночью 11−13° тепла, а днем — 21−23° выше нуля.

Погода в Карпатах 5 октября будет сопровождаться небольшим дождем. Столбики термометров в темное время суток покажут 12−14° тепла, а днем 22−24° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 5 октября прогнозируется спокойная. Магнитные бури не наблюдаются.

Напомним, ранее мы сообщали, что Гидрометцентр спрогнозировал погоду на октябрь.