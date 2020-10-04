Погода в Україні на 5 жовтня. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n144668-grozy-na-zahodi-ta-do-24-tepla-pogoda-v-ukrayini-na-5-jovtnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 5 жовтня очікується тепла та сонячна, на заході можливі короткочасні дощі з грозами. Температура повітря прогріється до +24°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 20−24° вище нуля. Ночі цієї доби будуть прохолодними — 7−18° вище нуля. Вітер обіцяють південно-східний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 5 жовтня буде сонячною, можлива мінлива хмарність. Вночі повітря прогріється до 13−15° тепла, а вдень — 19−21° вище нуля.

Погода в Харкові у найближчу добу прогнозується тепла та сонячна, без опадів. Температура повітря вночі складе 7−9° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 21−23° вище нуля.

Погодні умови в Одесі будуть сонячними та теплими, можлива мінлива хмарність. Температура повітря вночі буде 16−18° тепла, а вдень повітря прогріється до 20−22° вище нуля.

Погода у Львові завтра прогнозується помірно тепла, проте з опадами. Температурні показники будуть такими: уночі 11−13° тепла, а вдень — 21−23° вище нуля.

Погода в Карпатах 5 жовтня буде супроводжуватися невеликим дощем. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 12−14° тепла, а вдень 22−24° тепла за Цельсієм.





Геомагнітна обстановка в Україні 5 жовтня прогнозується спокійна. Магнітні бурі не спостерігатимуться.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Гідрометцентр спрогнозував погоду на жовтень.