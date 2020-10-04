У Києві маршрутне таксі збило трьох пішоходів — одна людина загинула (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n144667-u-kyievi-marshrutne-taksi-zbylo-troh-pishohodiv-odna-ludyna-zagynula-foto-video.htmlРакурс
У Києві сьогодні, 4 жовтня, маршрутне таксі, що рухалося маршрутом № 465, здійснило наїзд на трьох пішоходів, які переходили дорогу на дозволене їм зелене світло.
В результаті загинула жінка, двох інших постраждалих госпіталізували. Про це повідомляє видання «Київ Оперативний».
Одна з госпіталізованих — жінка, яка перебуває в тяжкому стані.
Чому маршрутка не зупинилася на червоне для себе світло, разом з іншими транспортними засобами, наразі не відомо. Зазначається, що водій маршрутного таксі стверджує, що в нього відмовили гальма.
Згодом в інтернеті було опубліковане відео моменту цього інциденту.
ДТП сталася на проспекті Свободи.
Нагадаємо, у липні в Києві водій маршрутки став винуватцем зіткнення п’яти автомобілів — його транспортний засіб протаранив позашляховик, який, у свою чергу, врізався в легковий автомобіль, що спровокувало зіткнення ще трьох автівок.