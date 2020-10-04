Наслідки ДТП із маршруткою в Києві, фото: «Київ Оперативний»

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У Києві сьогодні, 4 жовтня, маршрутне таксі, що рухалося маршрутом № 465, здійснило наїзд на трьох пішоходів, які переходили дорогу на дозволене їм зелене світло.

В результаті загинула жінка, двох інших постраждалих госпіталізували. Про це повідомляє видання «Київ Оперативний».

Одна з госпіталізованих — жінка, яка перебуває в тяжкому стані.

Чому маршрутка не зупинилася на червоне для себе світло, разом з іншими транспортними засобами, наразі не відомо. Зазначається, що водій маршрутного таксі стверджує, що в нього відмовили гальма.

Згодом в інтернеті було опубліковане відео моменту цього інциденту.

ДТП сталася на проспекті Свободи.

Нагадаємо, у липні в Києві водій маршрутки став винуватцем зіткнення п’яти автомобілів — його транспортний засіб протаранив позашляховик, який, у свою чергу, врізався в легковий автомобіль, що спровокувало зіткнення ще трьох автівок.