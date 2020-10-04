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Ракурс
Последствия ДТП с маршруткой в ​​Киеве, фото: «Киев Оперативный»

В Киеве маршрутное такси сбило трех пешеходов — один человек погиб (ФОТО, ВИДЕО)

4 окт 2020, 14:58
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В Киеве сегодня, 4 октября, маршрутное такси, двигавшееся маршруту № 465, осуществило наезд на трех пешеходов, которые переходили дорогу на разрешеный им зеленый свет.

В результате погибла женщина, двух других пострадавших госпитализировали. Об этом сообщает издание «Киев Оперативный».

Одна из госпитализированных — женщина, находится в тяжелом состоянии.

Почему маршрутка не остановилась на красный для себя свет, вместе с другими транспортными средствами, пока не известно. Отмечается, что водитель маршрутного такси утверждает, что у него отказали тормоза.

Впоследствии в интернете было опубликовано видео момента этого инцидента.

ДТП произошло на проспекте Свободы.

Последствия ДТП с маршруткой в ​​Киеве, фото: «Киев Оперативный»

Последствия ДТП с маршруткой в ​​Киеве, фото: «Киев Оперативный»

Последствия ДТП с маршруткой в ​​Киеве, фото: «Киев Оперативный»

Последствия ДТП с маршруткой в ​​Киеве, фото: «Киев Оперативный»

Последствия ДТП с маршруткой в ​​Киеве, фото: «Киев Оперативный»

Последствия ДТП с маршруткой в ​​Киеве, фото: dtp.kiev.ua

Последствия ДТП с маршруткой в ​​Киеве, фото: dtp.kiev.ua


Напомним, в июле в Киеве водитель маршрутки стал виновником столкновения пяти автомобилей — его транспортное средство протаранило внедорожник, который, в свою очередь, врезался в легковой автомобиль, что спровоцировало столкновение еще трех автомобилей.

Источник: Ракурс


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