Война в Нагорном Карабахе продолжается. Уже больше недели между сторонами конфликта ведутся боевые действия. Армянские военные недавно нанесли удар по городу Гянджа, утверждая, что их целью были военные цели, в частности расположенный там военный аэродром.

Власти Азербайджана заявляют, что пострадали мирные жители, гражданская инфраструктура и исторические здания. В подтверждение своих слов Минобороны и МИД Азербайджана опубликовало фото разрушений, причиненных обстрелом Гянджи.

Отмечается, что один человек погиб и четыре были ранены в результате ракетного удара по городу.

Удалось ли противнику уничтожить военный аэродром, власти Азербайджана не сообщают.

Гянджа — второй по величине город Азербайджана. Он расположен в 60 км от границы с Арменией.

В Минобороны Армении свою причастность к обстрелу города опровергают. Руководство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, которая контролирует часть территории Азербайджана, ранее заявляло о нанесении ударов по военным объектам в азербайджанских городах и уничтожение военного аэродрома в Ганджи.

Results of Armenia’s massive missile attacks against dense residential areas in Ganja city. Azerbaijan retains its right to take adequate measures against legitimate military targets to defend civilians and enforce Armenia to peace. 4 new missile just hit Ganja. pic.twitter.com/GInYCJyJc6