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Ракурс
Последствия обстрела города Гянджа, фото: Минобороны Азербайджана

Азербайджан продемонстрировал последствия обстрела своего города армянскими военными (ФОТО, ВИДЕО)

4 окт 2020, 14:21
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Война в Нагорном Карабахе продолжается. Уже больше недели между сторонами конфликта ведутся боевые действия. Армянские военные недавно нанесли удар по городу Гянджа, утверждая, что их целью были военные цели, в частности расположенный там военный аэродром.

Власти Азербайджана заявляют, что пострадали мирные жители, гражданская инфраструктура и исторические здания. В подтверждение своих слов Минобороны и МИД Азербайджана опубликовало фото разрушений, причиненных обстрелом Гянджи.

Отмечается, что один человек погиб и четыре были ранены в результате ракетного удара по городу.

Удалось ли противнику уничтожить военный аэродром, власти Азербайджана не сообщают.

Гянджа — второй по величине город Азербайджана. Он расположен в 60 км от границы с Арменией.

В Минобороны Армении свою причастность к обстрелу города опровергают. Руководство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, которая контролирует часть территории Азербайджана, ранее заявляло о нанесении ударов по военным объектам в азербайджанских городах и уничтожение военного аэродрома в Ганджи.

Последствия обстрела города Гянджа, фото: МИД Азербайджана

Последствия обстрела города Гянджа, фото: МИД Азербайджана

Последствия обстрела города Гянджа, фото: Минобороны Азербайджана

Последствия обстрела города Гянджа, фото: Минобороны Азербайджана

Последствия обстрела города Гянджа, фото: Минобороны Азербайджана

Последствия обстрела города Гянджа, фото: Минобороны Азербайджана


Напомним, сегодня, 4 октября, в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики прозвучали мощные взрывы.

Источник: Ракурс


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