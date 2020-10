Війна в Нагірному Карабаху триває. Вже понад тиждень між сторонами конфлікту ведуться активні бойові дії. Вірменські військові нещодавно завдали удару по місту Гянджа, стверджуючи, що їхньою метою були військові цілі, зокрема розташований там військовий аеродром.

Влада Азербайджану заявляє, що постраждали мирні жителі, цивільна інфраструктура та історичні будівлі. На підтвердження своїх слів Міноборони та МЗС Азербайджану опублікувало фото руйнувань, завданих обстрілом Гянджи.

Зазначається, що одна людина загинула та чотири були поранені внаслідок ракетного удару по місту.

Чи вдалося противнику знищити військовий аеродром, влада Азербайджану не повідомляє.

Гянджа — друге за величиною місто Азербайджану. Воно розташоване за 60 км від кордону з Вірменією.

У Міноборони Вірменії свою причетність до обстрілу міста спростовують. Керівництво невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки, котра контролює частину території Азербайджану, раніше заявляло про завдання ударів по військових об'єктах в азербайджанських містах та знищення військового аеродрому у Ганджі.

Results of Armenia’s massive missile attacks against dense residential areas in Ganja city. Azerbaijan retains its right to take adequate measures against legitimate military targets to defend civilians and enforce Armenia to peace. 4 new missile just hit Ganja. pic.twitter.com/GInYCJyJc6