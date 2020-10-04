Наслідки вибухів у Степанакерті, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n144661-potujni-vybuhy-prolunaly-v-stolyci-nevyznanogo-nagirnogo-karabahu-vydeo.html

Ракурс

Війна в Нагірному Карабаху вже понад тиждень перебуває у фазі активних бойових дій.

Сьогодні, 4 жовтня, у місті Степанакерті — столиці невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки, котра контролює частину території Азербайджану, пролунали потужні вибухи.

На знятих очевидцями відео, які опублікував Telegram-канал LIFE SHOT, можна побачити, як на місці вибухів піднімаються три великі стовпи диму.

Керівництво невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки заявляє, що Степанакерт азербайджанська армія обстрілює з реактивних систем залпового вогню «Полонез» і «Смерч», повідомляє агентство РІА «Новости».

Загострення в Нагірному Карабаху розпочалося 27 вересня. Тоді влада Азербайджану заявила, що вірменські військові обстріляли населені пункти на лінії зіткнення в Карабаху, що призвело до жертв серед військових та цивільних. Натомість в Міноборони Вірменії звинуватили азербайджанську армію в початку наступу на карабаському напрямку.

Нагірний Карабах — це населена переважно вірменами територія Азербайджану, яка у 1991 році оголосила про намір вийти зі складу країни. Це призвело до громадянської війни в Азербайджані, котра тривала до перемир’я у травні 1994 року.

Нагадаємо, вчора, 3 жовтня, у Міноборони Вірменії заявили, що наступ азербайджанської армії в Нагірному Карабаху було зупинено.