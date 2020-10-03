Наступ Азербайджану у Нагірному Карабасі зупинила армія Вірменії

Наступ Азербайджану у Нагірному Карабасі зупинила Вірменія. Фото: telegraf.com.ua

https://racurs.ua/ua/n144646-nastup-azerbaydjanu-u-nagirnomu-karabasi-zupynyla-armiya-virmeniyi.html

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Війна за Нагірний Карабах між Вірменією та Азербайджаном триває, в зоні конфлікту йдуть кровопролитні бої.

У суботу, 3 жовтня, наступ армії Азербайджану був зупинений. На одному з напрямків вірменські підрозділи контратакували. Військовослужбовці ЗС Вірменії ведуть оборону на низці напрямків. Про це представник Міноборони Вірменії Шушан Степанян повідомила на власній сторінці у Facebook.

Тим часом стало відомо, за яких умов можуть бути проведені переговори щодо Нагірного Карабаху. Як зазначив 3 жовтня прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян на власній сторінці у Facebook, переговори будуть можливими тільки після припинення військових дій.

У разі зовнішньої агресії завдання номер один — захистити населення від нападу. Тільки після цього можна буде говорити про переговори. У нинішній ситуації широкомасштабної агресії можу з упевненістю сказати, що народ Карабаху не відступить, — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, 3 жовтня у Міноборони Вірменії заявили, що армія Азербайджану перейшла у масштабний наступ, сконцентрувавши свої атаки на півночі і заході Нагірного Карабаху. У зоні конфлікту ведуться запеклі бої.

У Єревані заявили, що сьогодні збили три літаки ВПС Азербайджану. У Баку натомість кажуть, що за шість днів боїв їм вдалося ліквідувати 230 танків та іншої бронетехніки.