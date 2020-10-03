Наступление Азербайджана в Нагорном Карабахе остановила армия Армении

Наступление Азербайджана в Нагорном Карабахе остановила Армения. Фото: telegraf.com.ua

https://racurs.ua/n144646-nastuplenie-azerbaydjana-v-nagornom-karabahe-ostanovila-armiya-armenii.html

Ракурс

Война за Нагорный Карабах между Арменией и Азербайджаном продолжается, в зоне конфликта идут кровопролитные бои.

В субботу, 3 октября, наступление армии Азербайджана было остановлено. На одном из направлений армянские подразделения контратаковали. Военнослужащие ВС Армении ведут оборону на ряде направлений. Об этом представитель Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила на собственной странице в Facebook.

Между тем стало известно, при каких условиях могут быть проведены переговоры по Нагорному Карабаху. Как отметил 3 октября премьер-министр Армении Никола Пашинян на своей странице в Facebook, переговоры будут возможны только после прекращения военных действий.

В случае внешней агрессии задача номер один — защитить население от нападения. Только после этого можно будет говорить о переговорах. В нынешней ситуации широкомасштабной агрессии могу с уверенностью сказать, что народ Карабаха не отступит, — говорится в сообщении.



Напомним, 3 октября в Минобороны Армении заявили, что армия Азербайджана перешла в масштабное наступление, сконцентрировав свои атаки на севере и западе Нагорного Карабаха. В зоне конфликта ведутся ожесточенные бои.

В Ереване заявили, что сегодня сбили три самолета ВВС Азербайджана. В Баку говорят, что за шесть дней боев им удалось ликвидировать 230 танков и другой бронетехники.