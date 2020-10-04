Бойовики продовжують порушувати перемир'я на Донбасі, фото: UA.News

https://racurs.ua/ua/n144660-okupanty-na-donbasi-za-dobu-p-yat-raziv-porushyly-peremyr-ya.html

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Перемир’я на Донбасі, оголошене 27 липня, російсько-терористичні війська продовжують порушувати.

Впродовж минулої доби, 3 жовтня, було зафіксовано п’ять випадків порушення бойовиками режиму «тиші». Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

3 жовтня були зафіксовані такі порушення досягнутих домовленостей з боку бойовиків:

застосування стрілецької зброї у районі населеного пункту Майорськ;

застосування гранатометів різних систем неподалік Причепилівки та Новоселівки Другої;

вогонь зі стрілецької зброї та протитанкового ручного гранатомета поблизу населених пунктів Водяне та Мар’їнка.

Зазначається, що втрат серед українських військовослужбовців в результаті обстрілів з боку бойовиків немає. Українські військові зброю у відповідь не застосовували.

Нагадаємо, у Міністерстві зовнішніх справ України нещодавно заявили, що Мінськ стає незручним місцем для мирних переговорів щодо Донбасу.