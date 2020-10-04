Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Бойовики продовжують порушувати перемир'я на Донбасі, фото: UA.News

Окупанти на Донбасі за добу п’ять разів порушили перемир’я

4 жов 2020, 10:45
999

Перемир’я на Донбасі, оголошене 27 липня, російсько-терористичні війська продовжують порушувати.

Впродовж минулої доби, 3 жовтня, було зафіксовано п’ять випадків порушення бойовиками режиму «тиші». Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

3 жовтня були зафіксовані такі порушення досягнутих домовленостей з боку бойовиків:


  • застосування стрілецької зброї у районі населеного пункту Майорськ;
  • застосування гранатометів різних систем неподалік Причепилівки та Новоселівки Другої;
  • вогонь зі стрілецької зброї та протитанкового ручного гранатомета поблизу населених пунктів Водяне та Мар’їнка.

Зазначається, що втрат серед українських військовослужбовців в результаті обстрілів з боку бойовиків немає. Українські військові зброю у відповідь не застосовували.

Нагадаємо, у Міністерстві зовнішніх справ України нещодавно заявили, що Мінськ стає незручним місцем для мирних переговорів щодо Донбасу.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів