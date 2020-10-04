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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Pikist

Коронавірус в Україні — кількість нових випадків дещо зменшилася (ІНФОГРАФІКА)

4 жов 2020, 10:12
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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися.

За минулу добу, 3 жовтня, в Україні зафіксовано ще 4 тис. 140 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що дещо менше, ніж за 2 жовтня, коли було виявлено 4 тис. 661 хворого. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив це під час відеобрифінгу.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили у:

  • Києві — 407 випадків;
  • Харківській області — 414 випадків;
  • Донецькій області — 323 випадки;
  • Житомирській області — 281 випадок,
  • Сумській області — 263 випадки.

708 людей госпіталізовано.

Летальних випадків за добу зафіксовано 44, одужали — 1 тис. 370 хворих.

Наразі хворіють 121 тис. 958 людей, підозра на коронавірус є у 298 тис. 492 осіб. Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Всього за час епідемії COVID-19 в Україні:

  • зафіксовано 226 тис. 462 випадки коронавірусу;
  • померли 4 тис. 397 хворих;
  • одужали 100 тис. 107 осіб.

Динаміка коронавірусу в Україні, інфографіка: РНБО

Динаміка коронавірусу в Україні, інфографіка: РНБО


Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я наголошують, що в Україні невпинно скорочується кількість лікарняних ліжок, виділених для хворих на COVID-19.

Джерело: Ракурс


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