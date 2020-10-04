Коронавірус в Україні — кількість нових випадків дещо зменшилася (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n144659-koronavirus-v-ukrayini-kilkist-novyh-vypadkiv-descho-zmenshylasya-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися.
За минулу добу, 3 жовтня, в Україні зафіксовано ще 4 тис. 140 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що дещо менше, ніж за 2 жовтня, коли було виявлено 4 тис. 661 хворого. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив це під час відеобрифінгу.
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили у:
- Києві — 407 випадків;
- Харківській області — 414 випадків;
- Донецькій області — 323 випадки;
- Житомирській області — 281 випадок,
- Сумській області — 263 випадки.
708 людей госпіталізовано.
Летальних випадків за добу зафіксовано 44, одужали — 1 тис. 370 хворих.
Наразі хворіють 121 тис. 958 людей, підозра на коронавірус є у 298 тис. 492 осіб. Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Всього за час епідемії COVID-19 в Україні:
- зафіксовано 226 тис. 462 випадки коронавірусу;
- померли 4 тис. 397 хворих;
- одужали 100 тис. 107 осіб.
Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я наголошують, що в Україні невпинно скорочується кількість лікарняних ліжок, виділених для хворих на COVID-19.