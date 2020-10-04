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Ракурс
Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

Трамп та ще шість осіб могли інфікуватися на спільному заході в Білому домі — ЗМІ

4 жов 2020, 09:32
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Епідемія коронавірусу нещодавно вразила й розташовану у Вашингтоні резиденцію президента США.

Американський президент Дональд Трамп та ще шість осіб у Білому домі могли інфікуватися під час спільного заходу, який відбувся 28 вересня. Про це повідомляє CNN з посиланням на чиновників Білого доку.

На цьому заході розкрили кандидатуру нового судді Верховного суду США — Емі Коні Барретт. За інформацією видання, на цьому заході ніхто не дотримувався соціальної дистанції та мало хто був у масках.

Зазначається, що наразі вже троє сенаторів-республіканців інфікувалися коронавірусом, двоє з них — Майк Лі та Том Тілліс були присутніми на цьому заході в Білому дому й сиділи неподалік один від одного.


Якщо вони не зможуть брати участь у голосуваннях, це може перешкодити призначенню Барретт на посаду судді Верховного суду до того часу, поки сенатори не вилікуються.

Нагадаємо, Трамп, який наразі перебуває на самоізоляції, нещодавно розповів про своє самопочуття.


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