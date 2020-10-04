Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n144658-tramp-ta-sche-shist-osib-mogly-infikuvatysya-koronavirusom-na-spilnomu-zahodi-v-bilomu-domi-zmi.html

Ракурс

Епідемія коронавірусу нещодавно вразила й розташовану у Вашингтоні резиденцію президента США.

Американський президент Дональд Трамп та ще шість осіб у Білому домі могли інфікуватися під час спільного заходу, який відбувся 28 вересня. Про це повідомляє CNN з посиланням на чиновників Білого доку.

На цьому заході розкрили кандидатуру нового судді Верховного суду США — Емі Коні Барретт. За інформацією видання, на цьому заході ніхто не дотримувався соціальної дистанції та мало хто був у масках.

Зазначається, що наразі вже троє сенаторів-республіканців інфікувалися коронавірусом, двоє з них — Майк Лі та Том Тілліс були присутніми на цьому заході в Білому дому й сиділи неподалік один від одного.

Якщо вони не зможуть брати участь у голосуваннях, це може перешкодити призначенню Барретт на посаду судді Верховного суду до того часу, поки сенатори не вилікуються.

Нагадаємо, Трамп, який наразі перебуває на самоізоляції, нещодавно розповів про своє самопочуття.